ترهيب مخيف في البقاع.. مسلحون يستهدفون مزارعين في أراضيهم!

أقدم شبانٌ في بلدة الطفيل، اليوم الإثنين، على إطلاق النار باتجاه مزارعين في المنطقة بهدف منعهم من زراعة أراضيهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" - قضاء بعلبك.

وناشد الأهالي الأجهزة الأمنيّة توفير الحماية لهم وتوقيف المسلحين بأسرع وقتٍ ممكن.