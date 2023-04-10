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لبنان

ترهيب مخيف في البقاع.. مسلحون يستهدفون مزارعين في أراضيهم!

Lebanon 24
10-04-2023 | 15:39
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أقدم شبانٌ في بلدة الطفيل، اليوم الإثنين، على إطلاق النار باتجاه مزارعين في المنطقة بهدف منعهم من زراعة أراضيهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" - قضاء بعلبك.
وناشد الأهالي الأجهزة الأمنيّة توفير الحماية لهم وتوقيف المسلحين بأسرع وقتٍ ممكن.
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