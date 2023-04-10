تحضّروا.. مفاجأة في طقس لبنان غداً وهكذا ستُصبح الحرارة!

أظهرت نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، مساء اليوم الإثنين، أنّ الطقس في الأيام المقبلة سيشهد انخفاضاً كبيراً وسريعاً لدرجات الحرارة، وأمطاراً متفرقة تكون غزيرة أحيانا، فيما تتساقط الثلوج إبتداء من 1600 متر.

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وجاء في الحالة العامة:

- طقس متقلب وماطر مع انخفاض حاد وكبير بدرجات الحرارة (ما بين 6 الى 12 درجة) بسبب تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا والمصحوب بكتل هوائية باردة واقترابه نحو الشرق.



- معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 درجة إلى 24 درجة مئوية.



الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء:

غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض حاد وسريع بدرجات الحرارة (ما بين 6 إلى 12 درجة) ورياح ناشطة مع تساقط أمطار متفرقة اعتباراً من الفجر نتيجة اقتراب المنخفض الجوّي المتمركز فوق تركيا ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة في الفترة الصباحية مع انفراجات واسعة خلال النهار ورياح ناشطة مع درجات حرارة دون معدلاتها .



الأربعاء:

غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة نتيجة تأثير المنخفض الجوي وتكون غزيرة احياناً خاصة في المناطق الجنوبية ورياح ناشطة تشتد لتصل الى ما يقارب 60كلم/س مترافقة مع برق ورعد. ويبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطه مع تدني درجات الحرارة ليلا ليلامس الـ1600 متر فجر الخميس.



الخميس:

غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة الصباحية بحيث تتساقط الامطار بشكل غزير أحياناً مع نشاط للخلايا الرعدية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق مع رياح ناشطة (50 كلم/س) تخف حدة الامطار من المساء ويبدأ الطقس بالاستقرار.