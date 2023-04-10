مع فنانٍ شهير.. السنيورة يغني "راجع يتعمّر لبنان" وفيديو ينتشر لهما!

أطلّ الرئيس فؤاد السنيورة عبر شاشة تلفزيون "الراي" – الكويت في "دويتو" لأغنية "راجع يتعمّر لبنان" مع الفنان الكويتي نبيل شعيل.

وجاء "الدويتو" في كواليس برنامج "مع بوشعيل" في حلقةٍ تم بثها عبر تلفزيون "الراي" وتناولت مواضيع سياسية وثقافية وأخرى لها علاقة بتجربة الرئيس السنيورة الواسعة في أكثر من مجال.

وظهر الرئيس السنيورة وهو يغنّي "راجع يتعمّر لبنان" فيما كان شعيل يعزف على العود ويردّد "انشاالله".

ويُعرَض البرنامج للموسم الثاني في شهر رمضان المبارك عبر تلفزيون "الراي" ويقدّمه "نبض الكويت" الفنان نبيل شعيل.