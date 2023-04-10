Advertisement

لبنان

مع فنانٍ شهير.. السنيورة يغني "راجع يتعمّر لبنان" وفيديو ينتشر لهما!

Lebanon 24
10-04-2023 | 16:07
A-
A+
Doc-P-1055955-638167651062505311.PNG
Doc-P-1055955-638167651062505311.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلّ الرئيس فؤاد السنيورة عبر شاشة تلفزيون "الراي" – الكويت في "دويتو" لأغنية "راجع يتعمّر لبنان" مع الفنان الكويتي نبيل شعيل.
 
وجاء "الدويتو" في كواليس برنامج "مع بوشعيل" في حلقةٍ تم بثها عبر تلفزيون "الراي" وتناولت مواضيع سياسية وثقافية وأخرى لها علاقة بتجربة الرئيس السنيورة الواسعة في أكثر من مجال.
 
وظهر الرئيس السنيورة وهو يغنّي "راجع يتعمّر لبنان" فيما كان شعيل يعزف على العود ويردّد "انشاالله".
 
ويُعرَض البرنامج للموسم الثاني في شهر رمضان المبارك عبر تلفزيون "الراي" ويقدّمه "نبض الكويت" الفنان نبيل شعيل.
 
 
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2023-04-11
04:00 | 2023-04-11
07:00 | 2023-04-11
08:26 | 2023-04-11
08:19 | 2023-04-11
08:17 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website