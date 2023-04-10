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لبنان

الراعي يصوّب على فرنجية؟

Lebanon 24
10-04-2023 | 23:14
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اكدت مصادر نيابية ان محاولة النائب فريد الخازن «تلطيف» عظة البطريرك بشارة الراعي في قداس عيد الفصح، ونفيه ان يكون قصد زعيم تيار المردة سليمان فرنجية عندما قال» إن اللبنانيين يحتاجون إلى رئيس الثقة في شخصه لا تأتي بين ليلة وضحاها، ولا يكتسبها بالوعود والشروط المملاة عليه، ولا بالنجاح في الامتحانات التي يجريها معه أصحاب النفوذ داخلياً وخارجياً»، لم تقنع احدا، مع العلم ان النفي جاء بتغطية من بكركي التي ترغب في البقاء على مسافة واحدة من الجميع، على الرغم من حدة الكلام ووضوحه!
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وبالامس ابتعد الراعي عن الرئاسيات في خلال القداس التقليدي في اثنين الفصح على نية فرنسا في بكركي في حضور السفيرة آن غريو واركان السفارة، وشدد على ضرورة عودة لبنان الى موقعه الطبيعي في العالم العربي وعلى الخارطة الدولية. 
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