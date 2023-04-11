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لبنان

جريمة على طريق المطار... الرصاصة استقرت في صدره واودت بحياته (صورة)

Lebanon 24
11-04-2023 | 00:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض المواطن "مازن سليم"، فجر اليوم لاطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون سيارة من نوع "غولف" سوداء اللون، ما ادى الى وفاته بعد ان استقرت الرصاصة في صدره.
 
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يذكر ان سليم تعرض لاطلاق النار على طريق المطار مقابل "كرواسون الضاحي".
 
 
 
 
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