في البقاع... مواطن يُطعن بسكين حاد في منزله

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض مواطن في العقد الثالث من عمره لطعنة بسكين حاد في ظهره، وعمل فريق من مركز جهاز الطوارئ والاغاثة في البقاع الأوسط على إسعافه ونقله من منزله الى مستشفى تعنايل.

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