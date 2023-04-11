تعليمات واضحة... الهجوم اليوميّ على فرنجيه الزامي

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يعتمد رئيس "تيار المرده" سياسة الصمت الاعلامي نائيا بنفسه عن اي سجال عقيم لا يمكن ان يقدم للواقع اللبناني الا المزيد من التأزم والى المشهدية السياسية فيه سوى المزيد من التعقيد واللانتاجية على كافة المستويات.ووفقا للمعلومات، يتقصد فرنجيه الابتعاد عن اي سجال اعلامي من اي نوع كان ادراكا منه لهموم الناس التي لا يمكن طرح اجابات واضحة حولها ولا تقديم اي حلول لها في ظل استمرار الازمة السياسية المفتوحة على مختلف الاحتمالات.وفي المقابل، أشارت المعلومات الى ان جهة سياسية مسيحية فاعلة، وجّهت مناصريها لاسيما الناشطين منهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وطلبت منهم الهجوم بشكل مباشر على فرنجيه واختلاق موضوع يوميّ للحديث عن رئيس "المرده" بصورة سلبية بغض النظر عن المضمون ومدى صوابيته.وبحسب بعض المتابعين، فان عملية التصويب على فرنجيه دخلت في مرحلة التهجم الشخصي وذلك بعد طرح امور تتعلق بالمستوى العلمي لفرنجيه في مجموعة تغريدات مدروسة ومتتالية على منصة "تويتر".