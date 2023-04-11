البحث محصور بـ3 اسماء واعلان الترشيح بعد الاعياد

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قال مصدرٌ إستشاري له إطلاع واسع على الملف الرئاسي "إن إعلان ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، من المرجح أن يكون علنيا من قبله بعد انتهاء فترة الاعياد، حيث ستبدأ المحاولة الأخيرة لتمرير هذا الترشيح من قبل الحلفاء قبل إضطرارهم، إن فشلت المحاولة، الى الدخول في التفاوض والنقاش والتواصل على الشخصية الوسطية التوافقية التي يكثر الحديث عنها وعن مواصفاتها هذه الفترة إن كان من الموالاة أو المعارضة .وكشف "أن الترشيحات المحتملة المتداول بها لا تتعدى ثلاثة أسماء.