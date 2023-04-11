"حزب الله" لحلفائه: أوقفوا العمل لو سمحتم

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تمنى حزب الله بشكل غير رسمي على بعض الشخصيات والقوى التي حاولت من تلقاء نفسها القيام بمبادرات مصالحة بينه وبين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وقف هذه المساعي والمبادرات.وبحسب مصادر مطلعة فإن تصريحات باسيل الاخيرة شكلت نقطة تحول لدى "حزب الله"، لذلك فإن الحزب لا يريد ان يفسر باسيل اي مبادرة انها بدفع أو طلب منه.وترى المصادر ان الحزب ليس في وارد القيام بأي خطوة جدية تجاه "التيار" في المرحلة الحالية، علما انه لا ينظر اليه كخصم، لكن السلوك العدائي لباسيل دفع الحزب قبل مدة الى وقف التواصل مع حليفه السابق.