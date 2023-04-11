بالدليل: عدم حماسة قضائية للانتخابات

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قال مصدر معني بشؤون وزارة العدل "إنه لم يتم إرسال أي لائحة بأسماء القضاة الذين سيتولون مهام رؤساء لجان القيد في الإنتخابات البلدية والإختيارية المقبلة".وتابع المصدر "أن ليس هناك أي قابلية للقضاة للمشاركة في هذا الإستحقاق، مع العلم أنه في الإستحقاقات الماضية كانت لائحة أسماء القضاة تُرسل قبل ٤٠ أو ٥٠ يوما من موعد الإستحقاق الانتخابي".