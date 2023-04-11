ما تأثير صواريخ الجنوب على الإنتخابات الرئاسيّة؟

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قالت أوساط سياسيّة إنّه، بعد الأحداث الأمنيّة وإستعمال الأراضي اللبنانيّة لإطلاق الصواريخ باتّجاه المستوطنات الإسرائيليّة في فلسطين المحتلّة، سيتشدّد الفريق "السياديّ" في البلاد بإيصال رئيسٍ يضع حدّاً للسلاح المتفلّت بين الفصائل الفلسطينيّة و"حزب الله"، تحت ذريعة "المقاومة".ورأت هذه الأوساط أنّ من شأن هذا الأمر أنّ يُعقّد التسويّة والتوافقٍ، وبشكل خاصّ على رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، الأمر الذي سيُطيل الأزمة الرئاسيّة أكثر.