"جنون" طقس نيسان: أمطار وثلوج وصيف حار جداً!

عاش اللبنانيون في الأيام الأخيرة طقسا "عجيباً غريباً" فقد كان لبنان تحت تأثير كتل هوائية حارة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ما جعلهم يعتقدون ان الصيف سيبدأ باكراً هذه السنة علما ان موسم شتاء 2023 لم يكن بقدر التوقعات اذ كان موسما ضعيفاً من حيث الأمطار وتساقط الثلوج.

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لكن يبدو ان الأمطار عائدة حيث من المتوقع ان يتأثر لبنان بمنخفض جوي خلال الأسبوع الحالي سيكون مصحوبا بأمطار غزيرة وثلوج فوق الـ 1600 متر، وكما يقول المثل الشعبي "مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان"، فهل ستكون هذه الشتوة هي الأخيرة لهذا الموسم؟ وكيف سيكون تأثيرها على المزروعات؟ وماذا عن ملامح طقس صيف 2023؟



الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية يوضح في حديث عبر "لبنان 24" ان "لبنان مرّ مؤخراً بموجة مدارية حارة مصدرها الصحراء الافريقية الكبرى مع رياح خماسينية مغبرة بحيث وصلت نسبة الغبار في الجو إلى 80 بالمئة وارتفعت درجات الحرارة حتى لامست الـ 28 ساحلا"، مؤكداً ان "هذه الموجة سوف تبدأ بالانحسار اعتباراً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء بسبب اقتراب موجة قطبية نحو تركيا فتتحوّل الرياح إلى شمالية غربية شديدة البرودة تُساهم بحصول تدنٍ حاد بدرجات الحرارة أي بمعدل 10 درجات مئوية".



ولفت خنيصر إلى ان "هذه الموجة القطبية تتزامن مع وصول منخفض جوي من اليونان سيكون عالي الفاعلية، فيتحوّل الطقس إلى ممطر يوم الثلاثاء بشكل محلي، على ان يبلغ المنخفض ذروته يومي الأربعاء والخميس مع أمطار طوفانية غزيرة مصحوبة بحبات البرد ساحلاً وجبلا وبقاعا".



وأضاف ان "هذا الأمر سيترافق مع تدنٍ بدرجات الحرارة يصل إلى درجتين على ارتفاع 1450 مترا وسوف تتساقط الثلوج بين 1600 و1700 متر وتكون غزيرة فوق الـ 1800 متر وسوف تتوزع نسبة المُتساقطات على الخط الساحلي بين 50 و80 ملمترا وعلى الجبال الغربية بين 40 و70 ملمترا وفي البقاع بين 25 و40 ملمترا على ان ينحسر هذا المنخفض مساء يوم الخميس".



أما درجات الحرارة فستكون يوم الأربعاء 18 نهارا و13 ليلاً، في البقاع 11 نهارا و5 درجات ليلا، البحر سيكون مرتفع الموج وستشتد سرعة الرياح لتلامس الـ 65 كلم في الساعة، أما الرطوبة فترتفع إلى 85 بالمئة ونسبة العواصف الرعدية ستكون 85 بالمئة. لكن يبدو ان الأمطار عائدة حيث من المتوقع ان يتأثر لبنان بمنخفض جوي خلال الأسبوع الحالي سيكون مصحوبا بأمطار غزيرة وثلوج فوق الـ 1600 متر، وكما يقول المثل الشعبي "مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان"، فهل ستكون هذه الشتوة هي الأخيرة لهذا الموسم؟ وكيف سيكون تأثيرها على المزروعات؟ وماذا عن ملامح طقس صيف 2023؟الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية يوضح في حديث عبر "لبنان 24" ان "لبنان مرّ مؤخراً بموجة مدارية حارة مصدرها الصحراء الافريقية الكبرى مع رياح خماسينية مغبرة بحيث وصلت نسبة الغبار في الجو إلى 80 بالمئة وارتفعت درجات الحرارة حتى لامست الـ 28 ساحلا"، مؤكداً ان "هذه الموجة سوف تبدأ بالانحسار اعتباراً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء بسبب اقتراب موجة قطبية نحو تركيا فتتحوّل الرياح إلى شمالية غربية شديدة البرودة تُساهم بحصول تدنٍ حاد بدرجات الحرارة أي بمعدل 10 درجات مئوية".ولفت خنيصر إلى ان "هذه الموجة القطبية تتزامن مع وصول منخفض جوي من اليونان سيكون عالي الفاعلية، فيتحوّل الطقس إلى ممطر يوم الثلاثاء بشكل محلي، على ان يبلغ المنخفض ذروته يومي الأربعاء والخميس مع أمطار طوفانية غزيرة مصحوبة بحبات البرد ساحلاً وجبلا وبقاعا".وأضاف ان "هذا الأمر سيترافق مع تدنٍ بدرجات الحرارة يصل إلى درجتين على ارتفاع 1450 مترا وسوف تتساقط الثلوج بين 1600 و1700 متر وتكون غزيرة فوق الـ 1800 متر وسوف تتوزع نسبة المُتساقطات على الخط الساحلي بين 50 و80 ملمترا وعلى الجبال الغربية بين 40 و70 ملمترا وفي البقاع بين 25 و40 ملمترا على ان ينحسر هذا المنخفض مساء يوم الخميس".أما درجات الحرارة فستكون يوم الأربعاء 18 نهارا و13 ليلاً، في البقاع 11 نهارا و5 درجات ليلا، البحر سيكون مرتفع الموج وستشتد سرعة الرياح لتلامس الـ 65 كلم في الساعة، أما الرطوبة فترتفع إلى 85 بالمئة ونسبة العواصف الرعدية ستكون 85 بالمئة.

آخر شتوة؟

عند السؤال ما إذا كان هذا المنخفض الجوي سيكون الأخير لهذا الموسم، يؤكد خنيصر بأنه "لا يمكن الجزم بذلك"، مشيراً إلى أنه "في السنوات الماضية كان يشهد لبنان أمطارا غزيرة في شهر أيار كما ان هذا الأمر يعتمد أيضا على حركة المنخفضات الجوية".



ويلفت خنيصر إلى انه "اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ولغاية أسبوع سوف يكون الطقس في لبنان مشمساً مع تسجيل ارتفاع بدرجات الحرارة".

ماذا عن طقس صيف 2023؟

لمعرفة كيف سيكون صيف 2023 يُشير خنيصر إلى انه "يجب مراقبة حركة المنخفض الهندي الموسمي الذي يبدأ في شهر أيار ومركزه فوق شبه الجزيرة العربية فإذا كانت قيم ضغطه متدنية فقد نرى صيفاً حاراً"، بحسب خنيصر.

الأمطار والمزروعات

هل ستؤذي أمطار نيسان المزروعات؟ يُجيب خنيصر ان "المزارعين ولاسيما في البقاع ينتظرون الأمطار لري مزروعاتهم وخاصة القمح ،ولكن في حال تساقط البرد الكبير خلال هذا المنخفض فسيؤدي إلى تلفها لذا عليهم التنبه والاستعداد".



ولا بد من الإشارة أخيراً إلى ان المزارعين عادة يستبشرون خيراً بأمطار شهر نيسان لأنها تنعش الأرض وتمنحها الرطوبة للزراعات الصيفية وتغسل الأوراق من الغبار والأتربة، ففي شهر نيسان يبدأ المزارع بحراثة الأرض لزراعة المحاصيل الصيفية.



وتحتوي مياه أمطار نيسان نسبة كبيرة من الأملاح الكفيلة بالقضاء على أكثر الحشرات الضارة، كما تساعد باعتبارها أخر أمطار تتساقط في الموسم المطري في تحقيق فترة ربيعية اطول من حيث ما تراكمه من رطوبة في جوف الأرض تساعد في نمو أفضل للمحاصيل الحقلية وفي تحسين نوعية الثمار الشجرية اضافة الى فائدتها للمواشي وغيرها الكثير من الفوائد.





