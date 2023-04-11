Advertisement

لبنان

اليوم.. إليكم ما سيفعله مصرف لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-04-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1056046-638168038932222214.jpg
Doc-P-1056046-638168038932222214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنه من المتوقع أن يُحافظ مصرف لبنان، اليوم الثلاثاء، على سعر دولار "صيرفة" كما هو، أي عند حدود الـ87 ألف ليرة لبنانية، مشيرة إلى أنه في حال كانت هناك بوادر لتغيير السعر، فإنّه قد يشهد انخفاضاً طفيفاً.
Advertisement
 
ولفتت المصادر إلى أنّ هناك إمكانية لأن يبقى حجم التداول ضمن المنصة مرتفعاً اليوم، على ألا يتدنى دون الـ20 مليون دولار حالياً، والسبب هو أنّ مصرف لبنان سيبقى مستمراً بتسديد الطلبات المرتبطة بالمنصة والتي جرى تقديمها عبر المصارف.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2023-04-11
04:00 | 2023-04-11
07:00 | 2023-04-11
07:27 | 2023-04-11
07:20 | 2023-04-11
07:08 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website