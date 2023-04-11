اليوم.. إليكم ما سيفعله مصرف لبنان

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنه من المتوقع أن يُحافظ مصرف لبنان، اليوم الثلاثاء، على سعر دولار "صيرفة" كما هو، أي عند حدود الـ87 ألف ليرة لبنانية، مشيرة إلى أنه في حال كانت هناك بوادر لتغيير السعر، فإنّه قد يشهد انخفاضاً طفيفاً.

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ولفتت المصادر إلى أنّ هناك إمكانية لأن يبقى حجم التداول ضمن المنصة مرتفعاً اليوم، على ألا يتدنى دون الـ20 مليون دولار حالياً، والسبب هو أنّ مصرف لبنان سيبقى مستمراً بتسديد الطلبات المرتبطة بالمنصة والتي جرى تقديمها عبر المصارف.