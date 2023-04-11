الأسمر: كل الزيادات‌ لن تنفع في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن مرسوم 9 ملايين ليرة للحد الأدنى ومرسوم النقل في القطاع الخاص أُعدّا ووافق عليهما مجلس شورى الدولة وأُرسلا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بانتظار إدراجهما على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة التي من المفترض أن تثبّت أيضاً الزيادات السابقة التي لم تُقَرّ بعد، موضحاً أن عددًا من المؤسسات التجارية باشر تطبيق الزيادات قبل إقرارها رسمياً.

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وفي حديث إلى صوت كل لبنان، اعتبر الأسمر أن "الزيادات زهيدة ولا تفي بمتطلبات الحياة اليومية ولكن هذا ما تمكّن الاتحاد من التوصل إليه في هذه المرحلة، إنما في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار كل الزيادات لن تؤدي إلى شيء".





وقال: "ان الرواتب في القطاع الخاص مع التعويضات العائلية التي نتّجه إلى زيادتها بالإضافة إلى المنح المدرسية تقارب 17 ملايين ليرة شهرياً، إنما هذا لا يفي بالغرض ولا يصل إلى نصف المطلوب لأن ما حدّدته هو 40 مليون ليرة".

وأضاف: "وبالنسبة إلى القطاع العام فهو يشكو من المعضلة نفسها مع اتّجاه إلى زيادات تحفيزيّة لحضور الموظف إلى عمله، إلّا أن هذه الزيادات لا تعطي النتيجة المطلوبة".

وشدد الأسمر على أن المشكلة التي تواجهها اللجنة المكلّفة دراسة واقع القطاع العام هي أن الزيادات تصل إلى حدود 83 ألف مليار ليرة، فيما لا يزال البحث جارياً عن مصادر التمويل، بعيداً من زيادة الكتلة النقدية وطباعة العملة.