توقيف مطلوبين في طرابلس.. هذا ما ضبط بحوزتهم (صور)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:



بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٢٣ أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة سقي التبانة - طرابلس المواطنين (ز.م.) و(ع.ع.) وشقيقه (ع.ع.) كونهم مطلوبين بجرائم السرقة والسطو وإطلاق النار.

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ضُبطت في حوزتهم ثلاثة أسلحة حربية نوع كلاشنكوف مع ذخيرتها، ودراجتان ناريتان وآلية نوع ATV جميعها مسروقة، وكمية من المخدرات.