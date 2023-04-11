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لبنان

توقيف مطلوبين في طرابلس.. هذا ما ضبط بحوزتهم (صور)

Lebanon 24
11-04-2023 | 03:36
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٢٣ أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة سقي التبانة - طرابلس المواطنين (ز.م.) و(ع.ع.) وشقيقه (ع.ع.) كونهم مطلوبين بجرائم السرقة والسطو وإطلاق النار.
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ضُبطت في حوزتهم ثلاثة أسلحة حربية نوع كلاشنكوف مع ذخيرتها، ودراجتان ناريتان وآلية نوع ATV جميعها مسروقة، وكمية من المخدرات.
 


سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
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