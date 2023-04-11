الى مرضى غسل الكلى... اليكم هذا الخبر من "تعاونية موظفي الدولة"

صدر عن "تعاونية موظفي الدولة" تعميم قضى برفع التعرفة المعتمدة لجلسة غسل الكلى الى 5 مليون و240 الف ليرة لبنانية واتعاب الطبيب الى مليون و40 الف لبيرة لبنانية.

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