ياسين: لملاحقة مطلقي النار على الطيور المهاجرة

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة ناصر ياسين البيان التالي:

"إثر تداول فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي حول اطلاق النار من أسلحة حربية في مناطق شمال لبنان على طيور مهاجرة، تواصل وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين مع المدعي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل الذي فتح تحقيقاً في الحادثة لملاحقة المرتكبين المخالفين لقانون الصيد وإنزال العقوبات بحقهم".

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واضاف البيان: "كما طلب وزير البيئة من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الإيعاز للقوى الامنية بالملاحقة الجدية لمطلقي النار" . (الوكالة الوطنية)