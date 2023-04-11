Advertisement

لبنان

ياسين: لملاحقة مطلقي النار على الطيور المهاجرة

Lebanon 24
11-04-2023 | 04:13
A-
A+
Doc-P-1056067-638168085732513634.jpg
Doc-P-1056067-638168085732513634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة ناصر ياسين البيان التالي:
 
 
"إثر تداول فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي حول اطلاق النار من أسلحة حربية في مناطق شمال لبنان على طيور مهاجرة، تواصل وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين مع المدعي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل  الذي فتح تحقيقاً في الحادثة لملاحقة المرتكبين المخالفين لقانون الصيد وإنزال العقوبات بحقهم".
Advertisement
واضاف البيان: "كما طلب وزير البيئة من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الإيعاز للقوى الامنية بالملاحقة الجدية لمطلقي النار" . (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2023-04-11
04:00 | 2023-04-11
07:00 | 2023-04-11
07:27 | 2023-04-11
07:20 | 2023-04-11
07:08 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website