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لبنان

برق ورعد وانخفاض كبير في درجات الحرارة.. إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

Lebanon 24
11-04-2023 | 04:22
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وامطار متفرقة غزيرة احيانا بخاصة في المناطق الجنوبية مع برق ورعد، أما الرياح فتبقى ناشطة ثم تشتد احيانا لتصل الى 60 كلم/س مع تساقط للثلوج على ارتفاع 1500 متر ليلا مع تدني درجات الحرارة.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة:  منخفض جوي متمركز فوق تركيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع برق ورعد وانخفاض حاد وكبير في درجات الحرارة ( ما بين 6 إلى 12 درجة) يستمر تأثيره حتى مساء الخميس حيث ينحسر تدريجيا .

 معدل  درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 الى 24 درجة. 

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  غائم مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ (ما بين 6 الى 12 درجة ) لتصبح دون معدلاتها، ورياح ناشطة مع هطول لأمطارمتفرقة بخاصة فترة قبل الظهر، مع برق ورعد احيانا واحتمال لانفراجات واسعة بعد الظهر ثم تعود الامطار ليلا، وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2000 متر ويتدنى مساء لحدود ال1600 متر.

الأربعاء:  غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وامطار متفرقة غزيرة احيانا بخاصة في المناطق الجنوبية مع برق ورعد أما الرياح فتبقى ناشطة ثم تشتد احيانا لتصل الى 60 كلم/س مع تساقط للثلوج على ارتفاع 1500متر ليلا مع تدني درجات الحرارة.

الخميس:  غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وهطول أمطار بشكل غزيراحيانا مع نشاط للخلايا الرعدية خلال فترة قبل الظهر. يستمر تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر مع رياح ناشطة. تخف حدة الامطار بدءا من الشمال باتجاه الجنوب ليستقر الطقس تدريجيا ليلا.

الجمعة:  قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 12 إلى 18 درجة،  فوق الجبال من 8 إلى 13 درجة، في الداخل من 6 إلى 16 درجة. 

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة ، تتراوح سرعتها بين 15 و 45 كلم/س تشتد غدا لتقارب ال 60 كلم/س.

-الانقشاع:  متوسط اجمالا و يسوء بسبب الضباب والامطار على الجبال.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 64 و 88%.

-حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء:19 درجة.

-الضغط الجوي: 756ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,13

-ساعة غروب الشمس:  19,06
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