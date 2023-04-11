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لبنان

بري دعا الى جلسة للجان المشتركة في هذا الموعد

Lebanon 24
11-04-2023 | 04:44
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 12 نيسان 2023  وذلك لدرس جدول الاعمال الآتي: 
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 ١- إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية لعام 23 المقدم من النائب علي حسن خليل .
٢- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات( السنة السجنية )المقدم من النائب قاسم هاشم.
٣- إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الشراء العام رقم 244 / 2021 تاريخ تاريخ 19/7/2021 النافذ إعتباراً من 29/7/2022 المقدم من النواب علي حسن خليل جهاد الصمد وآلان عون.
٤- إقتراح قانون رامي الى تعديل الفقرة 3 من المادة 101 من قانون الشراء العام رقم 244/ 2021 تاريخ 19 تموز 2021 المقدم من النواب غادة ايوب، فادي كرم، رازي الحاج، جورج عدوان، غسان حاصباني، ونزيه متى.
٥- إقتراح القانون الرامي الى إستثناء الهيئة العليا للاغاثة من أحكام القانون رقم 244  تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام) المقدم من النائب اديب عبد المسيح.
٦- اقتراح قانون رامي الى إرجاء تطبيق القانون الشراء العام على في لبنان على البلديات باستثناء بلديات مركز المحافظات المقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي ابو الحسن.
٧- اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963 ) المقدم من النائب زياد حواط.
٨- إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام "الدخل الاساسي الشامل" (قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي.

 
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