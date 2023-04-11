لجنة موظفي مجمع رفيق الحريري الجامعي أعلنت التوقف عن العمل

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وجهت لجنة موظفي مجمع رفيق الحريري الجامعي - الحدث كتابا الى المعنيين أعلنت فيه التوقف عن العمل، جاء فيه: "نحن موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع رفيق الحريري الجامعي – الحدث، نعلن انه وبعد فشل المشاورات والمباحثات مع الجهات المعنية لإيجاد حل لمشكلة موظفي الصيانة والتشغيل من ديمومة العمل والرواتب المتأخرة منذ اكثر من شهرين و بعد توجيه كتاب بتاريخ 2023/04/06 الى الجهات المعنية، وبناء لما تقدم، وبعد مراسلات عدة مع الجهات المعنية وبعد عقد مؤتمر صحافي بتاريخ اليوم في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وبعد عرض لجميع المتابعات و المباحثات في حضور وسائل الإعلام, نبلغكم آسفين بكتابنا هذا انه قد توقفنا عن اداء جميع اعمال الصيانة و التشغيل ابتداء من تاريخه رافعين عن انفسنا اي مسؤولية كانت من اي ضرر او عطل قد ينتج عن هذا التوقف وتحميل مسؤولية التوقف عن الاعمال كل من رئاسة الحكومة ووزير التربية ورئيس الجامعة ومتعهد الصيانة".أضافت اللجنة: "لذلك، جئنا بكتابنا هذا طالبين منكم تحمل كافة المسؤولية واستلام كافة المنشآت التقنية والفنية في الجامعة. ونحن كموظفي الصيانة و التشغيل نخلي مسؤوليتنا كاملة عن أي ضرر قد يحصل".