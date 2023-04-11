بالفيديو والصور.. هذا ما خلفه العدوان الاسرائيلي على مشروع القاسمية

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه وبعد حصول العدوان الاسرائيلي على منطقة القليلة بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٣٣ والذي استهدفت احدى غاراته قناة ري راس العين الجنوبية و أحد الجسور الواقع فوقها، والذي نتج عنه تدمير حوالي ٥٠ متر من مقاطع القناة بالإضافة إلى جسر خرسانية فوقها، وبالتالي حرمان ٤٠٠ هكتار من الاراضي الزراعية من مياه الري.

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تباشر رفع اثار العدوان الاسرائيلي على مشروع ري القاسمية - راس العين pic.twitter.com/i2odrcjgZU — Lebanon 24 (@Lebanon24) April 11, 2023 Advertisement

وحرصا من المصلحة على اعادة العمل بالمشروع بالسرعة القصوى لتزويد المزارعين بمياه الري ولضمان سلامة المحاصيل الزراعية؛ باشرت المصلحة التحضيرات والتجهيزات اللازمة لتأهيل المشروع وتجديد المقاطع المتضررة نتيجة العدوان تمهيدا لبدء موسم الري للعام الحالي في الوقت المحدد له .



واشارت المصلحة الى انها ترغب بمصارحة المواطنين انها لم تتلق اي مراجعة رسمية من الجهات المختصة للكشف على اثار العدوان او تحديد اثاره على استدامة المشروع، او سبل اعادة العمل بالمشروع.