مذكرتان بالاقفال بمناسبة عيد الفطر السعيد وعيد العمل

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة ادارية تقضي باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، لمناسبة عيد الفطر من يوم الجمعة في 21 نيسان ولغاية يوم الاثنين في 24 نيسان ضمناً.



كما اصدر مذكرة ادارية ثانية بالاقفال بمناسبة عيد العمل يوم الاثنين في الاول من أيار.

اليكم نص المذكرتين: