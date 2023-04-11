ميقاتي بحث في التحضيرات للانتخابات البلدية مع مولوي.. وسلسلة لقاءات اخرى في السراي

Advertisement

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري.وجرى في خلال الاجتماع بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية.السفير البابويوإستقبل الرئيس ميقاتي السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا.