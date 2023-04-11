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لبنان

ميقاتي بحث في التحضيرات للانتخابات البلدية مع مولوي.. وسلسلة لقاءات اخرى في السراي

Lebanon 24
11-04-2023 | 06:05
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري.     
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وجرى في خلال الاجتماع بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية.

السفير البابوي
وإستقبل الرئيس ميقاتي السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا.
 
النائبان شري وبرّو
وإستقبل الرئيس ميقاتي النائبين أمين شري ورائد برو في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.
 
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