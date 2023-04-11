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لبنان

أقدم على طعن شخص أكثر من 40 طعنة بسوريا وفرّ إلى لبنان.. هكذا تنقل بأوراق مزورة

Lebanon 24
11-04-2023 | 06:22
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي: 

ضمن إطار الخطّة التي وضعتها المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، وعلى خلفية مقتل شخص سوري من آل مهنا في محافظة السويداء – سوريا في عام ٢٠١٣، وتورّط المدعو (ط. ج.  سوري الجنسية) بجريمة القتل، إذ أقدم على طعن المجني عليه أكثر من /40/ طعنة في أنحاء جسده وسلبه مبالغ مالية كانت بحوزته، ولاذ بالفرار من بعدها مباشرةً الى الأراضي اللبنانية، حيث تنقّل في أكثر من منطقة مستخدماً أوراقًا ثبوتية مزوّرة.
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بنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها المجموعة الخاصّة، تمكّنت من توقيفه في محلّة الجيّة، وتبيّن أنه يوجد بحقّه مذكّرة صادرة عن الإنتربول بجرم قتل تقضي عقوبتها بالإعدام.
سُلّم الموقوف الى قسم المباحث الجنائية المركزية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 

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