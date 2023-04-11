19
o
بيروت
18
o
طرابلس
8
o
صور
17
o
جبيل
7
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دريان استقبل قراقيرة على رأس وفد المشاريع الخيرية الإسلامية
Lebanon 24
11-04-2023
|
06:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من "الجماعة الإسلامية" برئاسة أمينها العام الشيخ محمد طقوش. وضم الوفد النائب الدكتور عماد الحوت، رئيس الدائرة السياسية علي بو ياسين.
وبعد اللقاء، قال الشيخ طقوش:" تشرفت والوفد المرافق في هذه الصبيحة المباركة بزيارة صاحب السماحة، وكانت جولة لتناول مجموعة من العناوين تهم الساحة اللبنانية والساحة المحلية. تناولنا الحديث عن بعض هموم وشجون هذه الطائفة الكريمة وبعض مؤسساتها؛ وأيضا تحدثنا عن بعض الاستحقاقات التي تعني هذا البلد. وتم التأكيد على التضامن بالنسبة للقضية الفلسطينية، قضية المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف".
Advertisement
أضاف:" نحن نقارب انتخاب رئيس للجمهورية في كل جلسة في المكتب السياسي وفي حال بروز اسم واضح لدينا عندها يتم الإعلان عنه، والآن كله قيد النقاش والحوار، لكن نحن تحدثنا عن معايير".
والتقى المفتي دريان رئيس مجلس أمناء "بيارق الخير" عبد اللطيف عيتاني وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فؤاد زراد وتناول البحث شؤونا اسلامية.
واستقبل المفتي دريان محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب وتم البحث في الاوضاع العامة.
ومن الزوار: مجلس أمناء صندوق الزكاة وتم التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان قبل قليل.. منطقة تأثرت بها وهذه قوتها!
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان قبل قليل.. منطقة تأثرت بها وهذه قوتها!
13:42 | 2023-04-10
10/04/2023 01:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. هل توقف العمل بها؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. هل توقف العمل بها؟
14:58 | 2023-04-10
10/04/2023 02:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وتقريرٌ يكشف السبب
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وتقريرٌ يكشف السبب
11:10 | 2023-04-10
10/04/2023 11:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أين شوهدت فيروز بالامس؟
Lebanon 24
أين شوهدت فيروز بالامس؟
09:18 | 2023-04-10
10/04/2023 09:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا.. مفاجأة في طقس لبنان غداً وهكذا ستُصبح الحرارة!
Lebanon 24
تحضّروا.. مفاجأة في طقس لبنان غداً وهكذا ستُصبح الحرارة!
15:47 | 2023-04-10
10/04/2023 03:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:05 | 2023-04-11
ميقاتي بحث في التحضيرات للانتخابات البلدية مع مولوي.. وسلسلة لقاءات اخرى في السراي
04:00 | 2023-04-11
في التسوية الرئاسية.. العين على "القوات"!
07:00 | 2023-04-11
الفراغ مستمر.. دول غير جاهزة للحلّ
07:27 | 2023-04-11
رابطة موظفي الدولة: استمرار الاضراب الى 21 نيسان
07:20 | 2023-04-11
الجيش: توقيف مواطنين في منطقتي جب جنين وكامد اللوز– البقاع الغربي
07:08 | 2023-04-11
بهاء الحريري: ما حصل في الجنوب يدفع الى البحث الجدي في الاستراتيجية الدفاعية
فيديو
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
02:35 | 2023-04-10
11/04/2023 14:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
01:40 | 2023-04-10
11/04/2023 14:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تعرّض للطعن وسط الشارع.. تفاصيل جديدة لآخر لحظات الملياردير الأميركي المقتول (فيديو)
Lebanon 24
بعدما تعرّض للطعن وسط الشارع.. تفاصيل جديدة لآخر لحظات الملياردير الأميركي المقتول (فيديو)
05:00 | 2023-04-08
11/04/2023 14:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact