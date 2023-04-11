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لبنان

دريان استقبل قراقيرة على رأس وفد المشاريع الخيرية الإسلامية

Lebanon 24
11-04-2023 | 06:23
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من "الجماعة الإسلامية" برئاسة أمينها العام الشيخ محمد طقوش. وضم الوفد النائب الدكتور عماد الحوت، رئيس الدائرة السياسية علي بو ياسين.

وبعد اللقاء، قال الشيخ طقوش:" تشرفت والوفد المرافق في هذه الصبيحة المباركة بزيارة صاحب السماحة، وكانت جولة لتناول مجموعة من العناوين تهم الساحة اللبنانية والساحة المحلية. تناولنا الحديث عن بعض هموم وشجون هذه الطائفة الكريمة وبعض مؤسساتها؛ وأيضا تحدثنا عن بعض الاستحقاقات التي تعني هذا البلد. وتم التأكيد على التضامن بالنسبة للقضية الفلسطينية، قضية المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف".
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أضاف:" نحن نقارب انتخاب رئيس للجمهورية في كل جلسة في المكتب السياسي وفي حال بروز اسم واضح لدينا عندها يتم الإعلان عنه، والآن كله قيد النقاش والحوار، لكن نحن تحدثنا عن معايير".

والتقى المفتي دريان رئيس مجلس أمناء "بيارق الخير" عبد اللطيف عيتاني وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فؤاد زراد وتناول البحث شؤونا اسلامية.

واستقبل المفتي دريان محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب وتم البحث في الاوضاع العامة.

ومن الزوار: مجلس أمناء صندوق الزكاة وتم التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية.

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