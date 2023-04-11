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لبنان

حادث سير في هذه المنطقة.. نتج عنه اصابات عدة

Lebanon 24
11-04-2023 | 06:44
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وقع حادث سير مروع على طريق عام النبطية، نتج عنه اصابات عدة. وعملت فرق الاسعاف على نقلهم الى مستشفيات المنطقة. 
 
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حادث سير

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