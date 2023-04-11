بوحبيب بحث مع سفير روسيا في قضايا المنطقة

Advertisement

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف في قضايا المنطقة، وعودة سوريا الى الجامعة العربية.كما تطرق البحث الى تبادل الاصوات بين البلدين في المنظمات الدولية وترؤس وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لجلسة مجلس الامن المخصصة للشرق الاوسط في 25 من الشهر الحالي.