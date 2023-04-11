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لبنان

بوحبيب بحث مع سفير روسيا في قضايا المنطقة

Lebanon 24
11-04-2023 | 06:48
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 بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال  الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف في قضايا المنطقة، وعودة سوريا الى الجامعة العربية.

كما تطرق البحث الى تبادل الاصوات بين البلدين في المنظمات الدولية وترؤس وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لجلسة مجلس الامن المخصصة للشرق الاوسط في 25 من الشهر الحالي.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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