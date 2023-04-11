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لبنان

بهاء الحريري: ما حصل في الجنوب يدفع الى البحث الجدي في الاستراتيجية الدفاعية

Lebanon 24
11-04-2023 | 07:08
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 رأى بهاء الحريري في كلمة ألقاها في إفطار غروب أمس في منطقة عكار، "ان ما حصل في الجنوب الاسبوع الماضي، يدفع الى البحث الجدي في الاستراتيجية الدفاعية التي يجب ان تتضمن دعم المجتمع الدولي واصلاحا سياسيا داخليا وتعزيز المؤسسات بما في دلك الجيش وانتعاشا اقتصاديا". 
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وقال لاهل عكار: "لقد احبكم الرئيس الشهيد وفيق الحريري واعتبركم عماد السنة وعمل من اجل تنمية المنطقة وانا سأكمل المشوار اخواني الاحباء".
 
    
المصدر: الوكالة الوطنية
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