الجيش: توقيف مواطنين في منطقتي جب جنين وكامد اللوز– البقاع الغربي

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 11/ 4/ 2023، دهمت قوة من الجيش منازل عدد من المطلوبين في منطقتي جب جنين وكامد اللوز – البقاع الغربي وأوقفت المواطنين (ع.خ.)، (م.خ.)، (م.أ.)، (ع.ح.)، لمشاركتهم في إشكال عائلي تخلله تبادل لإطلاق النار دون وقوع إصابات.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".