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لبنان

رابطة موظفي الدولة: استمرار الاضراب الى 21 نيسان

Lebanon 24
11-04-2023 | 07:27
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 أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في بيان، انه "تطبيقا لقرار رابطة موظفي الإدارة العامة بإقفال الادارات التي تستدعي موظفيها الى العمل خلال الاضراب، واحتجاجا على تحويل سلف خزينة لبعض شرائح القطاع العام مع الاصرار على تهميش موظفي الادارات العامة وعدم حل مشكلة رواتبهم، توجهت مجموعة من الزملاء بمشاركة اعضاء من الهيئة الإدارية للرابطة واقفلت مبنى وزارة المالية في بشارة الخوري ومبنى الtva مع العذر الشديد من المواطنين الذين حضروا وعادوا خائبين، مع التأكيد على استمرار الاضراب الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ وعلى المواطنين قبل مراجعة الادارات لاجراء اي معاملة التأكد من انتهاء الاضراب".
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وختم البيان: "ان الرابطة اذ تتوجه بالشكر للزملاء الذين شاركوا اليوم في التحركات على ان تتابع التحركات امام ادارات اخرى لاحقاً".
المصدر: الوكالة الوطنية
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