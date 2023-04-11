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لبنان

سعر جديد لربطة الخبز.. كم بلغ؟

Lebanon 24
11-04-2023 | 07:36
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حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الخبز كالآتي:
ربطة الخبز المتوسطة ٨٠٩ غراما ب٣٦٠٠٠ ليرة 
ربطة الخبز الكبيرة ١٠٣٢ غراما ب٤٤٠٠٠ ليرة.
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