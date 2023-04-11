Advertisement

لبنان

العلية: ازاء الحملة المنظمة علينا من جهة معروفة نتمسك بتطبيق أحكام قانون الشراء العام

Lebanon 24
11-04-2023 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1056150-638168223785102139.png
Doc-P-1056150-638168223785102139.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية البيان التالي:

"تستمر الحملة المنظمة على رئيس هيئة الشراء العام التي تشنها جهة معروفة بهدف صرف الانظار عن مخالفات مالية وقانونية والتأثير في عمل الهيئة واخضاعها لمشيئة سياسية تتحكم في مسار عملها. 
Advertisement
إزاء هذه الحملة نتمسك بتطبيق أحكام قانون الشراء العام على جميع الجهات الخاضعة له والمشمولين باحكامه بدون استثناء الا الاستثناء الذي ينص عليه القانون.
واخيرا ؛ وان ساروا في التضليل والشتم قوافلَ؛ فلا غرو في ذلك؛ ولن نسأل الشاعر احمد شوقي عن "الأمم الأخلاق ما بقيت" فمتى عرفناهم انتفى السؤال وبطل العجبُ". (الوكالة الوطنية) 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
05:22 | 2023-04-13
05:11 | 2023-04-13
05:00 | 2023-04-13
04:59 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website