العلية: ازاء الحملة المنظمة علينا من جهة معروفة نتمسك بتطبيق أحكام قانون الشراء العام

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صدر عن رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية البيان التالي:"تستمر الحملة المنظمة على رئيس هيئة الشراء العام التي تشنها جهة معروفة بهدف صرف الانظار عن مخالفات مالية وقانونية والتأثير في عمل الهيئة واخضاعها لمشيئة سياسية تتحكم في مسار عملها.إزاء هذه الحملة نتمسك بتطبيق أحكام قانون الشراء العام على جميع الجهات الخاضعة له والمشمولين باحكامه بدون استثناء الا الاستثناء الذي ينص عليه القانون.واخيرا ؛ وان ساروا في التضليل والشتم قوافلَ؛ فلا غرو في ذلك؛ ولن نسأل الشاعر احمد شوقي عن "الأمم الأخلاق ما بقيت" فمتى عرفناهم انتفى السؤال وبطل العجبُ". (الوكالة الوطنية)