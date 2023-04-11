Advertisement

لبنان

المكاري بحث مع وفد "تحالف للاشخاص المعوقين" في الاستحقاق البلدي والحق في الاقتراع

Lebanon 24
11-04-2023 | 08:17
A-
A+
Doc-P-1056151-638168228391081870.jpg
Doc-P-1056151-638168228391081870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه قبل ظهر اليوم، وفدا من "تحالف للاشخاص المعوقين" برئاسة رئيسة اتحاد "الاشخاص المعوقين حركيا" سيلفانا اللقيس.
 
وأثار الوفد في خلال اللقاء موضوع استحقاق الانتخابات البلدية في 7 ايار المقبل، مطالبا "باتخاذ الاجراءات نفسها التي اتخذت في الانتخابات النيابية السابقة، من حيث تخصيص الطوابق الارضية ليتمكن أصحاب الحاجات الخاصة من الاقتراع من دون عناء ويمارسوا حقهم الانتخابي واستخدام المصاعد للمعوقين بالاضافة الى نصب خيم في ملاعب المدارس المخصصة كمراكز للاقتراع، خصوصا ان نسبتهم تتراوح ما بين 10 و15 في المائة من الناخبين، وهي نسبة عالية، وبالتالي ينبغي اعطاءهم الفرصة للاقتراع واختيار من يرونه مناسبا لاختيارهم".
Advertisement
 
كما تم الحديث عن تنظيم ورشة عمل خاصة بموضوع المعوقين، في اواخر شهر نيسان الحالي او شهر ايار مبدئيا، رافعين شعار من "#الارضي بيطلع صوتي"#.

وقالت اللقيس بعد اللقاء: "بحثنا مع الوزير المكاري في أمور لها علاقة في كيفية جعل الاعلام داعما وصديقا لحقوق الانسان وتشجيع وسائل الاعلام بالا تسمح خلال فترة الانتخابات بان يكون هناك لغة مسيئة للمعوقين"، مشيرة الى ان البحث تناول ايضا "التحضير لورشة عمل في هذا الاتجاه".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
05:22 | 2023-04-13
05:11 | 2023-04-13
05:00 | 2023-04-13
04:59 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website