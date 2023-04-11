المكاري بحث مع وفد "تحالف للاشخاص المعوقين" في الاستحقاق البلدي والحق في الاقتراع

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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه قبل ظهر اليوم، وفدا من "تحالف للاشخاص المعوقين" برئاسة رئيسة اتحاد "الاشخاص المعوقين حركيا" سيلفانا اللقيس.وأثار الوفد في خلال اللقاء موضوع استحقاق الانتخابات البلدية في 7 ايار المقبل، مطالبا "باتخاذ الاجراءات نفسها التي اتخذت في الانتخابات النيابية السابقة، من حيث تخصيص الطوابق الارضية ليتمكن أصحاب الحاجات الخاصة من الاقتراع من دون عناء ويمارسوا حقهم الانتخابي واستخدام المصاعد للمعوقين بالاضافة الى نصب خيم في ملاعب المدارس المخصصة كمراكز للاقتراع، خصوصا ان نسبتهم تتراوح ما بين 10 و15 في المائة من الناخبين، وهي نسبة عالية، وبالتالي ينبغي اعطاءهم الفرصة للاقتراع واختيار من يرونه مناسبا لاختيارهم".كما تم الحديث عن تنظيم ورشة عمل خاصة بموضوع المعوقين، في اواخر شهر نيسان الحالي او شهر ايار مبدئيا، رافعين شعار من "#الارضي بيطلع صوتي"#.وقالت اللقيس بعد اللقاء: "بحثنا مع الوزير المكاري في أمور لها علاقة في كيفية جعل الاعلام داعما وصديقا لحقوق الانسان وتشجيع وسائل الاعلام بالا تسمح خلال فترة الانتخابات بان يكون هناك لغة مسيئة للمعوقين"، مشيرة الى ان البحث تناول ايضا "التحضير لورشة عمل في هذا الاتجاه".