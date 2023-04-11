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لبنان

وزني أعلن عودة العمل بمستشفى بري في النبطية: جهوزيتنا كاملة

Lebanon 24
11-04-2023 | 08:13
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نظمت ادارة مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية جولة للاعلاميين في اقسامه، برفقة رئيس مجلس الادارة المدير العام للمستشفى الدكتور حسن وزني، الذي شرح كيفية اعادة العمل في كافة الاقسام بعد الحادث العرضي الذي تعرض له المستشفى في 7 شباط الماضي وادى الى توقفه لمدة شهرين.
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وقال وزني: "ببركة شهر رمضان المبارك واهلنا وبرعاية كاملة من دولة الرئيس نبيه بري والاهل المغتربين عدنا للعمل بشكل طبيعي منذ اسبوع، واليوم نعلن امام الاعلاميين الذين نجدد شكرنا لهم على مواكبتهم الحقيقية لنا وبتعاطف كبير، وكما وعدنا، إعادة المستشفى أفضل مما كان وبأسر ع وقت".
ورداً على سؤال، قال: "لقد تضرر المستشفى بطبقاته كافة ولا سيما السفلي، والخلل طال كل الاقسام ما عدا البلوك B، والان عاد العمل في مختلف الاقسام بجهوزية كاملة، من العناية الفائقة الى الاطفال والتوليد وهناك 1646 سريرا لمرضى السرطان وغسل الكلى، إذ يخضع 60 مريضا يوميا لغسل الكلى في أحد أهم الاقسام على مستوى لبنان والجنوب".

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