شيخ العقل التقى قيادة "الجماعة الإسلامية" وابو حيدر طقوش

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، وفدا من قيادة "الجماعة الإسلامية" في لبنان برئاسة الأمين العام الشيخ محمد طقّوش، ضم أعضاء مجلس القيادة: عمر سراج، الشيخ احمد فواز والدكتور وائل نجم، ومدير مكتب الأمين العام وسام الحجار، وكان عرض لقضايا وطنية وإسلامية عامة.وبعد اللقاء، صرح طقّوش: "تشرفنا في هذا اليوم المبارك بزيارة سماحة شيخ العقل وتبادلنا الأحاديث حول مواضيع عدة، ومن أبرزها الساحة الداخلية والاستحقاقات المقبلة على بلدنا وضرورة تقريب المسافات بين أبناء الوطن الواحد. وقد شددنا على اللحمة بين أبناء هذا البلد الكريم، وأبدى سماحته حرصا شديدا على هذا العنوان. كذلك تحدثنا في الوضع الإقليمي والاعتداءات الأخيرة على المسجد الأقصى المبارك وضرورة تضافر جهود كل العاملين من أبناء الامة، لحماية المقدسات لجميع الأديان والمذاهب في تلك الديار".أبو حيدركما استقبل ابي المنى المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر برفقه مسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور وئام أبو حمدان، لتقديم التهنئة بشهر رمضان المبارك واطلاعه على الواقع الاقتصادي العام والدور الذي تلعبه الوزارة في هذا المجال.اجتماعمن جهة ثانية، ترأس شيخ العقل اجتماع مجلس إدارة المجلس المذهبي لمناقشة قضايا اجتماعية.