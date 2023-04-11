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لبنان

في الضاحية كان يحضر عبوة ناسفة داخل منزله.. الانفجار وقع وهذا ما حصل

Lebanon 24
11-04-2023 | 08:26
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "على أثر وقوع انفجار داخل أحد المنازل في منطقة الصفير- الضاحية الجنوبية بتاريخ 27 / 3 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.غ.) الذي كان في طور تحضير عبوة ناسفة داخل منزله. بعد مباشرة التحقيقات والكشف على المنزل حيث ضُبطت مواد أولية تدخل في تصنيع المتفجرات ونتيجة استجواب الموقوف المذكور، تبين ارتباطه بالمواطن (م.ب.) الذي تم توقيفه في منطقة عرمون واعترف أنه يقوم بشراء المواد الأولية لتصنيع المتفجرات لصالح الموقوف (م.غ.)، وقد تبين نتيجة التحقيقات أنه كان يخطط لتنفيذ أعمال إجرامية في أماكن مختلفة بتكليف من مشغلّين خارجيّين".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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