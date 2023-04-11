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لبنان

شكوى ضدّ الإتّحاد اللبناني لكرة القدم... من تقدّم بها؟

Lebanon 24
11-04-2023 | 09:03
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تقدم أعضاء الدائرة القانونية لجمعية الشعب يريد اصلاح النظام وهم المحامون حسن بزي ، بيار الحداد، نجيب فرحات، ملاك حمية، جان بيار خليفة، محمد لمع، ميمنة ماروني علوية، طارق عزو، حنان جواد والصحافي جوي الحداد والأستاذ علي كمال بشكوى سجلت أمام النيابة العامة المالية برقم 1673 تاريخ 11/4/2023 ضد كل من يظهره التحقيق في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، وقد طلب المدعون تعيين لجنة خبراء للتدقيق في الملف المالي منذ العام 2000 وملف المنشآت الرياضية المهملة  وملاحقة كل من تثبت إدانته وإحالتهم امام المحكمة المختصة.
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