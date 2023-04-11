توفير مياه الشرب الآمنة لـ15 ألف شخص من سكان بلدات جنوب لبنان

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افتتحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) مشروعي طاقة شمسية لضخّ مياه الآبار يستفيد منهما أكثر من 15ألف شخص من سكان بلدَتي الدوير والنميرية في محافظة النبطية، في جنوب لبنان. ومن خلال هذين المشروعين يتمّ تأمين مياه الشرب الآمنة بشكل مستدام لسكان هاتين البلدتين والمناطق المجاورة.وشدّد رئيس مكتب المفوضية في صور، فرانسيس تيو، على أهمية المشروعين اللذين "أسوة بالمشاريع العديدة الأخرى التي نفذتها المفوضية في الجنوب وفي جميع أنحاء لبنان، يوفّران مياه الشرب الأساسية والآمنة لسكان هذه المناطق. فأكثر من 13 ألف لبناني باتوا قادرين على إستخدام المياه النظيفة بشكل متواصل من خلال هذين المشروعين."توفر محطة ضخ المياه في النميرية مياه الشرب النظيفة لأكثر من 8,500 شخص من سكان البلدة، بما في ذلك لمراكز صحية ومدرسة رسمية. وقد أدى المشروع إلى الحدّ بشكل كبير من التلوث وإلى خفض التكاليف المتعلقة بإمدادات المياه في البلدة.وبحسب رئيس بلدية النميرية، السيد علي زبيب، "بعد عامين صعبين للغاية، أعطى المشروع بعض الأمل لأهالي البلدة. فالحصول على المياه النظيفة حق أساسي من حقوق الإنسان. إنه مشروع ذو تأثير حيوي ليس فقط لضمان حصول سكان النميرية على المياه في منازلهم، ولكن أيضاً لضمان استدامة المياه النظيفة في المراكز الصحية والمدارس."كما توفر محطة ضخ المياه في الدوير مياه الشرب لأكثر من 6,500 نسمة، بما في ذلك مراكز صحية ومركز الدفاع المدني ومقر قوى الأمن الداخلي ومدرسة رسمية.وقد أشار رئيس بلدية الدوير، محمد قانصو، إلى أنه "قبل مشروع المفوضية هذا، اضطرت محطة المياه إلى الإغلاق لفترات طويلة ولم تكن قادرة على توفير المياه لسكان المنطقة بشكل منتظم. أما اليوم، وبفضل هذا المشروع، بات سكان المنطقة قادرين على استخدام المياه النظيفة بشكل منتظم. كنا نعاني من أزمة مياه كبيرة، لكن المشروع ساهم بشكل إيجابي في حل المشكلة."وتجدر الإشارة إلى أنه وخلال الأشهر الـ12 الأخيرة، استفاد أكثر من 60 ألف شخص، من لبنانيين ولاجئين، من مشاريع المفوضية في جنوب لبنان وحده.