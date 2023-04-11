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لبنان

قائد الجيش استقبل النائب سليم الصايغ

Lebanon 24
11-04-2023 | 09:44
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب الدكتور سليم الصايغ، وبحث معه في الأوضاع العامة في البلاد.
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