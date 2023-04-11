ترصد الحصبة في مخيمات السوريين في زيتون ابو سمراء

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قام مراقبو الدائرة الصحية في بلدية طرابلس وموظفو مركز الترصد الوبائي في وزارة الصحة شمالا، بمسح شامل لمخيمات وبيوت النازحين السوريين في زيتون ابو سمراء في المدينة، وذلك في إطار متابعة قضية انتشار الحصبة.وأوضح فريق العمل المشترك بعد الجولة، بالقول :"أخذنا عينات من النازحين السوريين للتأكد من وجود الحصبة ام لا".