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لبنان

ترصد الحصبة في مخيمات السوريين في زيتون ابو سمراء

Lebanon 24
11-04-2023 | 10:05
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قام مراقبو الدائرة الصحية في بلدية طرابلس وموظفو مركز الترصد الوبائي في وزارة الصحة شمالا، بمسح شامل لمخيمات وبيوت النازحين السوريين في زيتون ابو سمراء في المدينة، وذلك في إطار متابعة قضية انتشار الحصبة. 
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وأوضح فريق العمل المشترك بعد الجولة، بالقول :"أخذنا عينات من النازحين السوريين للتأكد من وجود الحصبة ام لا".
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