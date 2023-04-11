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لبنان

جيش العدوّ مستنفر... كيف يبدو الوضع على الحدود الجنوبيّة؟

Lebanon 24
11-04-2023 | 10:29
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لا يزال الهدوء الحذر يلف جانبي الحدود الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وبشكل خاص في القطاعين الشرقي والاوسط، من محور تلة العباد في قضاء مرجعيون، إلى تلة الشعيري وسهل مرجعيون، في ظل حالة من الاستنفار لقوات العدوّ الاسرائلي في مواقعها الامامية المتاخمة لهذا الخط، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وفي الجانب اللبناني، يسير الجيش دورياته، في وقت اعادت فيه قوات "اليونيفيل" المتمركزة في المنطقة تسيير دورياتها الراجلة والمؤللة في كافة القرى والبلدات الواقعة في نطاق عملها في القطاعين، بعد توقف نتيجة التوتر الذي حصل منذ ايام.
 
 
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