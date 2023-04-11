مفتي طرابلس استقبل السفيرة الأميركية دوروثي شيا

استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مكتبه، السفيرة الأميركية دوروثي شيا، بحضور رئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ بسام بستاني وأعضاء المجلس الإداري لأوقاف طرابلس.



وهنأت السفيرة الأميركية المفتي إمام بانتخابه مفتياً وبمناسبة شهر رمضان، وتم الحديث عن الأوضاع العامة في طرابلس والشمال، في ظل الأزمات التي يمر البلد.

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