من "الصحة".. هذه آخر أرقام عدّاد "كورونا" في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1235513 حالة مثبتة.

ووفقاً للوزارة، فقد جرى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.