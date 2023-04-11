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لبنان

من "الصحة".. هذه آخر أرقام عدّاد "كورونا" في لبنان

Lebanon 24
11-04-2023 | 12:24
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1235513 حالة مثبتة.
 
ووفقاً للوزارة، فقد جرى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة. 
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