دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 97200 و97500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 96800 و97100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. Advertisement