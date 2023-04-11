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لبنان

بشأن الرواتب.. إليكم ما قررته بعض المصارف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-04-2023 | 14:42
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تبيّن أن بعض المصارف أبلغ عملاءه مؤخراً وتحديداً موظفي القطاع العام بأنه يمكنهم وضع مبالغ صغيرة بالدُّولار ضمن الحسابات التي يجري تحويل الرّواتب إليها.
ووفقاً للمعلومات، فإنَّ هذه الآلية بدأ اعتمادها اعتباراً من هذا الشهر في بعض المصارف، وذلك من أجل أن يُتاح للموظفين رواتبهم بقيمتها الكاملة من دون أن يُترك ضمن الحسابات أي دولار. فعلى سبيل المثال، من لديه راتب بقيمة 86 دولاراً، فإنه كان يسحب 80 دولاراً ويترك 6 دولارات. أما الآن، فإن بإمكانه وضع 4 دولارات نقدية للحصول على 90 دولاراً.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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