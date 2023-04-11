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لبنان

في محيط مطار بيروت.. فيديو يرصدُ ما وُضع على جانب الطريق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-04-2023 | 14:58
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رصدت كاميرا "لبنان24" مؤخراً تركيب لوح من الطاقة الشمسية على جانب طريق الكوستابرافا - الأوزاعي التي تربط خلدة بالعاصمة بيروت، والهدف منه إنارة أعمدة الكهرباء الموجودة هناك. 

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ولطالما كانت هذه الطريق غارقة بالظلام الدَّامس خلال فترة الليل، الأمر الذي يعرّض حياة المواطنين للخطر خصوصاً في خلال تردّي الأحوال الجويّة.
 
وتبيّن من خلال الرّصد أنه جرى ربط كافة الأعمدة بكابل كهربائي تمّ وصلهُ بالشباك المحيطة بمطار رفيق الحريري الدّولي وتحديداً من الجهة المحاذية لطريق الكوستابرافا - الشويفات.
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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