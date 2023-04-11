في محيط مطار بيروت.. فيديو يرصدُ ما وُضع على جانب الطريق

رصدت كاميرا "لبنان24" مؤخراً تركيب لوح من الطاقة الشمسية على جانب طريق الكوستابرافا - الأوزاعي التي تربط خلدة بالعاصمة بيروت، والهدف منه إنارة أعمدة الكهرباء الموجودة هناك.



Advertisement ولطالما كانت هذه الطريق غارقة بالظلام الدَّامس خلال فترة الليل، الأمر الذي يعرّض حياة المواطنين للخطر خصوصاً في خلال تردّي الأحوال الجويّة. ولطالما كانت هذه الطريق غارقة بالظلام الدَّامس خلال فترة الليل، الأمر الذي يعرّض حياة المواطنين للخطر خصوصاً في خلال تردّي الأحوال الجويّة.

وتبيّن من خلال الرّصد أنه جرى ربط كافة الأعمدة بكابل كهربائي تمّ وصلهُ بالشباك المحيطة بمطار رفيق الحريري الدّولي وتحديداً من الجهة المحاذية لطريق الكوستابرافا - الشويفات.