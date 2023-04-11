حادثة تهزّ جزين.. طعناتٌ تطال شاباً وفتاة وسط الطريق!

تعرّض شاب وفتاة على طريق عام صيدا - جزين في كفرفالوس، للطعن والسرقة من قبل شابين كانا يستقلان دراجة ناريّة.



Advertisement وإثر ذلك، عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقلهما إلى "مستشفى لبيب" في صيدا للمعالجة، فيما فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاتها بالحادثة. وإثر ذلك، عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقلهما إلى "مستشفى لبيب" في صيدا للمعالجة، فيما فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاتها بالحادثة.