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لبنان

حادثة تهزّ جزين.. طعناتٌ تطال شاباً وفتاة وسط الطريق!

Lebanon 24
11-04-2023 | 15:16
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تعرّض شاب وفتاة على طريق عام صيدا - جزين في كفرفالوس، للطعن والسرقة من قبل شابين كانا يستقلان دراجة ناريّة. 

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وإثر ذلك، عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقلهما إلى "مستشفى لبيب" في صيدا للمعالجة، فيما فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاتها بالحادثة.
 
 
 

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