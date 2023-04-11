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لبنان

آخر معلومة عن رسوم النافعة.. وفقَ أي دولار تُحتسب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-04-2023 | 15:31
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ رسوم تسجيل السّيارات في دوائر النافعة ما زالت على سعر دولار الـ1500 ليرة لبنانية، مشيرة إلى أنَّه فور عودة انتظام العمل إلى النافعة عبر الموظَّفين، فإنه من المرتقب أن تصبح الرّسوم وفق دولار الـ45 ألف ليرة لبنانية.
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كذلك، فإن ما تبيّن هو أن نافعة صيدا تعمل حالياً بموظفي النافعة الأصيلين، وما عُلمَ أيضاً هو أنه يُفترض على أصحاب السيارات الأجنبية العادية المجيء بآلياتهم إلى مركز النافعة لإخضاعها للكشف. أمّا السّيارات من طراز العام الحالي، فإنّها ليس بحاجة للحضور إلى النافعة، ويمكن تسجيلها بحضور صاحبها فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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