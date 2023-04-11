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لبنان

معلومات وردت من فرنسا.. متى موعد لقاء الجميّل - دوريل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-04-2023 | 15:38
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أفادت معلومات "لبنان24" الواردة من فرنسا أنّ لقاءً بين النائب سامي الجميّل ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، سيُعقد يوم الثلاثاء المقبل في باريس.
 
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ووفقاً للمعلومات، فإنّ اللقاء الذي كان مُقرراً اليوم تم إرجاؤه أسبوعاً لأسبابٍ خاصّة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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