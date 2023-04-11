معلومات وردت من فرنسا.. متى موعد لقاء الجميّل - دوريل؟

أفادت معلومات "لبنان24" الواردة من فرنسا أنّ لقاءً بين النائب سامي الجميّل ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، سيُعقد يوم الثلاثاء المقبل في باريس.

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ووفقاً للمعلومات، فإنّ اللقاء الذي كان مُقرراً اليوم تم إرجاؤه أسبوعاً لأسبابٍ خاصّة.