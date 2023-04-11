باسيل في رسالة مباشرة: لا نقبل إلا بالسلاح اللبنانيّ على أرضنا

أكّد رئيس "التيّار الوطني الحر" جبران باسيل أنه "لا قبول إلا بالسّلاح اللبناني على أرضنا"، معتبراً إلى أن لبنان "لا يحتاج لأن يأتي أحد إليه ويستعمل أرضه ليبعث برسائل"، وأضاف: "نريد بلدنا لنا لا أن يكون مطيّة لأحد".

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وخلال إفطارٍ رمضاني في مدينة جبيل، اليوم الثلاثاء، قال باسيل: "نأمل في أن نجمع في النظام اللبناني المركزية السياسية والدفاعية والنقدية من جهة واللامركزية الإدارية والمالية من جهة ثانية وهذا صلب الوحدة اللبنانية ولا علاقة له بالتجزئة".

وأضاف: "عندما أنجزنا وثيقة التفاهم مع حزب الله، كانت الاستراتيجية الدفاعية التي تحمي لبنان وتدافع عنه ركناً أساسيّاً فيها لأنّنا كنّا على اقتناع بأنّ الجيش اللبناني والمقاومة أثبتا أنّهما قادران على تحرير لبنان وحمايته. اليوم، لسنا بحاجة لأن يأتي أحد من الخارج كي يحرّر أرضنا أو يدافع عنّا، فهناك مراحل من تاريخنا يجب أن نكون قد تعلمنا منها وأن لا نكررها".

وأكمل: "بواقعية كاملة وبلا مزايدات، نقول لو لم تكن لدينا القدرة للدفاع عن بلدنا لربما كان يمكن لأحد التنظير لحلول أخرى... لكن بعدما اثبتنا قدرتنا، لماذا نقبل بأن تُطلَق صواريخ من أرضنا مصدرها غير لبناني ولماذا العودة إلى أيام مضت ودُفِنت وينبغي أن نكون قد تعلمنا منها؟".

وسأل باسيل: "ألم نتعلم منذ 1948 من قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين حرموا من وطنهم وعذبوا ومِمّا سبّب لنا هذا الأمر من مشاكل، كي نعود عام 2011 ونكرر التجارب مع النزوح السوري ونمتنع عن الوقوف معاً لنحتوي أخواننا السوريين من باب الإنسانية والعروبة، لكن أن نقول إنّ لبنان لا يحتمل نزوحا اقتصادياً؟".

وتابع: "إنّ موقفنا من قضية النزوح السوري ليس عنصرية ولا طائفية بل وطنية... فهل نستمع للمجتمع الدولي ولو على حساب بلدنا؟".

وختم بالقول: "نحن تيار وحدوي ونريد وحدة لبنان ولا نستيطع العيش خارج هذه الوحدة ونسعى دائما لذلك مهما شوهوا حقيقتنا وكلامنا لكن طبيعة تيارنا هي من طبيعة بلدنا".